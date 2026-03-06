本誌『おとなの週末』で連載している、声優・茅野愛衣さんの「コヨイのカヤノ」。そのコラムを補完する内容をWebで展開しています。第44回目の今回は、春の前に茅野さんが楽しんだパーティや、いただきものやお土産のお話です。2026年4月スタートの番組スタッフで“ぷちクリスマスパーティ”街の様子も、そこに咲く花たちも、そしてお酒に合わせたい料理たちもすっかり春めいてきましたね。今回は、春まだ遠しだったクリスマスや番