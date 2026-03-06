山形大学はきょう、先月行われた入学試験で出題ミスがあったと発表しました。大学は該当する問題について、受験者全員を正解として合否判定を行ったとしました。 山形大学によりますと、出題ミスがあったのは、先月25日に実施された一般選抜・前期日程の理科「生物」の試験です。 問題の一部で、高校の学習指導要領の範囲を超える知識が必要となる可能性があったにもかかわらず、問題文に補足説明が示されておらず、大学は指定す