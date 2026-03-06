多摩電子工業は、折りたたみ式ソーラー充電器「TSK130K」を発売した。価格は9800円。 同製品は、単結晶シリコンパネルを3枚採用し、USB出力でスマートフォンを最大12Wで充電できるほか、約30WのDC出力で同社のポータブル電源を直接充電することができる。なお、発電能力は天候などに影響される。 重量は約880gで、折りたたんでコンパクトに持ち運べるほか、テントなどに引っかけるフック