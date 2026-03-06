ミラノ・コルティナパラリンピック日本代表、名古屋市出身のスノーボーダー小栗大地選手(45)。右足を失う事故を乗り越え、今も進化を続けるメダル候補です。復活までの歩みと、世界に挑む覚悟を追いました。 ■雪山を疾走するパラリンピック代表 雪山を疾走する男性。ミラノ・コルティナパラリンピック日本代表・小栗大地選手は、右足大腿切断のスノーボーダーです。2026年1月