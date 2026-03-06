中学３年の男子生徒に対し、自宅で性行為やわいせつ行為に及んだとして、大阪市在住の高校教員の男が和歌山県警に逮捕されました。和歌山県警が３月５日、不同意性交等と児童福祉法違反の疑いで逮捕したのは、大阪市浪速区在住の私立高校教員の男（２３）です。県警海南署によると、男は去年１１月に自宅で、１６歳未満であると知りながら、和歌山県内に住む中学３年の男子生徒と性交渉し、さらにわいせつな行為にも及んだ疑