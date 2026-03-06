大阪の道頓堀で少年３人が死傷した事件で男を再逮捕。男と少年らは当初、面識があるとみられていましたが、その後の捜査で、面識はなかったとみられることがわかりました。殺人未遂などの疑いで再逮捕された大阪市住吉区の無職・岩崎龍我容疑者（２１）は、２月１４日、道頓堀にあるビルで１７歳の少年２人の胸などを刃物で刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。１人は意識不明の重体、もう１人も重傷を負いましたが