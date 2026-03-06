今年１０月に開業するアリーナへのアクセスに便利な新しい駅が完成しました。兵庫県・姫路市に新しく完成したのが、ＪＲ山陽線の「手柄山平和公園」駅です。ＪＲ西日本によりますと、一日に約５０００人の利用を見込んでいるということです。新駅は、姫路駅の一つ西隣にできた駅で、連絡通路を通って公園に直接入ることができます。実は、この公園の敷地内に今年１０月、体育館や屋内・屋外プールなどを備えた総合スポー