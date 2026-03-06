WBCに出場中のキム・ヘソンに思わぬライバルが現れた(C)Getty Imagesドジャースの正二塁手争いに31歳のベテランが参戦する。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、春季キャンプ前にドジャースとマイナー契約を結んだサンティアゴ・エスピナルが、圧巻の2本塁打6打点で開幕スタメン候補に急浮上したことを伝えている。【動画】米2年目の進化だ！キム・ヘソンの豪快な右越え本塁打を見る同メディアは「現在31歳の彼