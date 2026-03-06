日本最古の「チンチン電車」が、キレイに生まれ変わりました。平安神宮でお披露目されたのは、現存する日本最古の「路面電車」の車両です。当時のままの色やデザインが忠実に修繕されました。１８９５年、日本初の路面電車として運行を開始した「京都電気鉄道電車」。最盛期の路線の長さは約７０ｋｍ。京都市民からは「チンチン電車」の愛称で親しまれ、引退後は同じ１８９５年に創建された「平安神宮」が譲り受けて、敷地