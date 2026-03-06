東京税関は、去年1年間に知的財産を侵害しているとして差し止めた物品のおよそ4割が、近年、若い世代を中心に人気のシールやステッカーだったと明らかにしました。東京税関は去年1年間に知的財産を侵害しているとして差し止めた物品はおよそ24万5000点に上ったと発表しました。差し止めた物品のおよそ4割がシールやステッカーで、近年、若い世代を中心に人気の「ボンボンドロップシール」などの影響とみられています。東京税関は、