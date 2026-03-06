全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は5キロあたり4073円となり、3週連続で値下がりしました。農林水産省によりますと、先月23日から今月1日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より45円安い4073円でした。値下がりは3週連続です。民間の業者が抱える在庫の量が高水準となり、業者間の取引価格が下落しているためで、「向こう3か月」のコメ価格は、さらに下落するという見方も強まっていま