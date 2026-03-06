記者会見するアンドレ・コレアドラゴ氏＝6日午前、東京都港区のブラジル大使館昨年ブラジルで開かれた国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）で議長を務めた同国のアンドレ・コレアドラゴ氏が6日、東京都内で記者会見し、COP30では合意できなかった化石燃料からの脱却に向けた「工程表」の策定に改めて意欲を示した。11月にトルコで開かれる次回の締約国会議までに、課題や具体策をまとめた案を各国に提示する考え。