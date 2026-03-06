3回無失点と好投した阪神・村上＝甲子園阪神は開幕投手の村上が3回2安打無失点。直球の切れが良く、コースに投げ分け無四球で4三振を奪った。大山、中川が2安打1打点、嶋村も3安打とアピール。ソフトバンクは先発枠入りを狙う松本晴が5回4安打1失点と粘った。