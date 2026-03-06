最高裁は6日までに、飲食店情報サイト「食べログ」が評点の計算手法を変更したため客が激減したとして、焼き肉チェーン店の経営会社が損害賠償などを求めた訴訟で、経営会社側の上告を退ける決定をした。食べログ側の勝訴が確定した。