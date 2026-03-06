ファミリーマートはこのほど、「コンビニエンスウェア」から、新商品「リラックスショーツ」(990円)と「ブラウェア」(2,290円)の新色を発売した。「リラックスショーツ」(990円)、「ブラウェア」(2,290円)コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社オリジナルのアパレルブランド。3月8日の「国際女性デー」に向