どうすればお金持ちになれるのか。資産7億円を築いた実業家の上岡正明さんは「“選ばれる人”になることだ。そのためには感謝、勤労、勤勉の習慣を身につけるべきだ」という――。（第2回）※本稿は、上岡正明『資産7億円の父が子どもに伝えたい本当のお金持ち入門』（大和書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PixelsEffect※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PixelsEffect■お金持ちに近づく「最強のフ