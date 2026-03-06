侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が６日の台湾戦（東京ドーム）を前に記者会見に臨み、注目を集める大谷翔平投手（３１＝ドジャース）の打順について「聞きたいですか？」とまさかのサプライズ発表を匂わせた。指揮官は、報道陣から大谷の打順について問われると「本番まで楽しみにしてくださいと言ったと思うんですけど…（今）全部聞きたいですか？」と報道陣に向けた?逆質問?でニヤリ。さらには日本ハムＯＢでＮｅｔｆｌ