【モデルプレス＝2026/03/06】元NMB48の渋谷凪咲が3月5日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を公開した。【写真】29歳元アイドル「レベチの輝き」ホワイトティーをイメージした肩出しドレス姿◆渋谷凪咲、透明感溢れる肩出しドレス姿披露同日、ナチュラルコスメブランドのポップアップショップ開催を記念した記者発表会に出席した渋谷。投稿では、同ブランドの商品について「お花畑の中でお茶をしているような、華やいで落ち着く素