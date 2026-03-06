【モデルプレス＝2026/03/06】モデルの辻元舞が3月5日、自身のInstagramを更新。MBS／TBS系『プレバト！！』（毎週木曜よる7時〜）で披露したシールアートを投稿し、話題を呼んでいる。【写真】39歳人気モデル「色使いが天才的」1938枚使った大作シールアート◆辻元舞、シールアート披露辻元は「今回のお題は横浜中華街でした」とつづり、丸いシールを貼り重ねて作る丸シールアート作品を披露。横浜中華街の夜景を1938枚の丸シール