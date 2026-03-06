ZEROBASEONE（ZB1）のソン・ハンビンが、貴公子のような佇まいでファンの心を虜にした。ソン・ハンビンは本日（3月6日）、ソウル・汝矣島（ヨイド）で開催されたフレグランスメゾン「Creed（クリード）」のイベントに出席した。【写真】ハンビン、スーツが似合う“貴公子ビジュアル”ソン・ハンビンは、洗練されたダークグリーンのスーツを纏ってイベント会場に登場。落ち着いた色合いのスタイリングは、まるで貴公子のような気品