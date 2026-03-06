ポッカサッポロフード&ビバレッジは3月5日、自動販売機事業を会社分割(吸収分割)により切り出し、ライフドリンクカンパニーが設立する新会社へ承継することを決めたと発表した。効力発生日は2026年10月1日を予定する。今回の分割では、同社グループが展開してきた自動販売機事業を対象とし、全国で約4万台規模の自動販売機網がライフドリンク社へ承継される見込み。自販機運営を担う子会社3社の株式も対象となり、「PSビバレッ