GIGAZINEでは2025年12月に実施したプレゼント記事のアンケート結果を1週間に1回のペースで記事として掲載しています。これまでに掲載したのは以下の6本。GIGAZINE読者が普段使っている日本語入力ソフトは何？アンケートで聞いてみた - GIGAZINEスマホの容量足りてる？GIGAZINE読者はどうやってスマホの容量不足を解消しているのか調べてみた - GIGAZINEGIGAZINE読者のネット接続方法は無線？有線？Wi-Fiルーターの不満点も聞いてみ