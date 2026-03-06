◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）ソフトバンクの王貞治球団会長が試合前練習でグラウンドに姿を現した。０６年の第１回ＷＢＣで日本代表の監督として指揮を執り、世界一を達成した王氏。侍ジャパンの練習前にグラウンドで井端監督からあいさつを受けると、がっちりと握手を交わし、左拳を握りながら激励した。台湾の国民的英雄でもあり、台湾代表で元西武の呉念庭らからあいさつを受ける場面もあ