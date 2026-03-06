【「しまなみ親方」の本場所大予想】#1【大相撲の内幕】ピンハネ横行の驚愕...「僕の通帳はどこ？」に女将さん激高「お金より稽古でしょ！」相撲実況歴38年、「しまなみ親方」の愛称で親しまれた吉田賢アナウンサーが、大相撲本場所に鋭く切り込む◇◇◇さあ初日を迎える大相撲3月場所。果たして、安青錦の綱とりは成るか--。彼はあれよあれよという間に次々と関門を突破してしまった。昨年9月場所、横綱大関と、