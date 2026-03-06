力強さと親しみやすさをイメージさせる車名レンジャー、エクスプローラー、ラングラーにフォレスター。力強く、華やかで、冒険心に満ちた車名を付ける慣習は、自動車の誕生初期から続いてきた。【画像】クロスオーバーのパイオニア！ 毎日頼れる相棒に【最新世代のスバル・フォレスターを詳しく見る】全45枚スバルの『フォレスター（Forester）』は、英語で「林業家」や「森林に住む人」といった意味があり、比較的穏やかなイメ