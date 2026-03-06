◇MLBオープン戦 マーリンズ 2-0 アストロズ(日本時間6日、ロジャー・ディーン・スタジアム)MLB・アストロズの今井達也投手が、オープン戦で無失点の好投を続けています。日本時間2月27日のメッツ戦でオープン戦初登板を迎え、1イニングを無失点としていた今井投手。この日のマーリンズ戦にも先発登板すると、1アウトからヒットを浴びるも、後続は2者連続での空振り三振とします。2回の先頭からも空振り三振を奪うと、後続には四球