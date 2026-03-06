「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が６日、ＴｉｋＴｏｋを新規更新。２０２６年ＪＡＰＡＮＡＭＢＡＳＳＡＤＯＲ最終選考会に出席した様子を記した。同賞は、日本の素晴らしさ、日本が世界に誇る“ものづくり”や高い技術、伝統工芸など、日本の「モノ」「ヒト」「コト」を国内外に積極的に発信する役割を担う大使を輩出するコンテスト。２月２５日、