◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は台湾と対戦する。試合前には、台湾ナインとの交流の輪も広がった。台湾代表の主将・陳傑憲（チン・ケツケン）外野手は、小園と笑顔で健闘を称え合った。陳傑憲はWBC開幕戦となった5日のオーストラリア戦で左手人差し指に