「スカパー！ＪＬＣ杯戸田ルーキーシリーズ第５戦」（７日開幕、戸田）津田陸翔（２５）＝１２９期・広島・Ａ２＝の感触がよさそうだ。引き当てた３０号機は数字は低いが、近況調子が上がってきているエンジン。「行かれることはなかった。数字以上はありますね。伸びの気配が良かったですよ、このままでも行けそう」と前検時計も６秒５０のトップタイと舟足の感じもいい。「Ａ１とかいろいろ勝負駆けなのでしっかり準優