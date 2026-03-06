日本―米国第3エンド、ショットを放つ小川亜希＝コルティナダンペッツォ（共同）パラリンピックのアルペンスキー、バイアスロン、ノルディックスキー距離の多くの種目が「計算タイム」で順位を決める。実際に滑ったタイムに障害の程度に応じた係数を掛けることで、公平性を担保している。アルペンは立位、座位、視覚障害の3区分がある。座位のトップ選手はオーダーメードのチェアスキーで滑り、種目によっては時速100キロを