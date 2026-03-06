「開設７４周年記念グランプリレース・Ｇ１」（川口、６日）人気オートレーサーの森且行（５２）＝川口・２５期＝が開催３日目９Ｒの準々決勝戦で４着に入り、地元Ｇ１のこの大会で３年連続準決勝戦進出を果たした。レースは逃げた牛沢和彦（川口）を２番手で追走した武藤博臣（川口）が２周１角で差し切り、そのまま後続を抑えて１着。６枠の森は７番手から徐々に差を詰めたが、４着までだった。「４着でタイムは３番目。