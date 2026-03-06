◇スノーボードW杯ハーフパイプ第6戦予選（2026年3月6日札幌市ばんけいスキー場）10年ぶりとなる日本開催のW杯は、当初の予定を1日早めて予選が行われ、男子は2月のミラノ・コルティナ五輪王者の戸塚優斗（ヨネックス）が91・50点の1位で、8日の決勝進出を決めた。公式練習は前日の1日だけ、この日も湿雪が降る悪条件に見舞われたが、五輪王者となった戸塚は「板が走らなかったが、うまくカバーでいた。今日できるベストは