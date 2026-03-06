小野田紀美経済安保相が閣議に遅刻し、記者会見で「誠に申し訳なかった」と陳謝しました。小野田経済安保相：私、本日の閣議に5分間遅刻をいたしました。予期せぬ事故渋滞に巻き込まれ、身動きが取れなくなったものではありますが、そういった不測の事態にも対応できるように、さらに気を引き締めてまいりたいと思います。誠に申し訳ございませんでした。閣議に遅刻した小野田経済安保相は「高速に乗っていたが事故が発生したため