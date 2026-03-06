野球代表「侍ジャパン」の井端弘和監督は６日、連覇を狙うワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の初戦・台湾戦を前に取材に応じた。現在の心境を問われて、「選手には３０人全員で戦おうと、守るのも攻めるのも全員でやろうと言いました。そういう気持ちをもって全試合戦ってもらえればいいかな」と語った。台湾戦の打順については「（楽しみは）取っておいてもらえればいいかな」と明かさなかった。