ピンチは日常の何気ない場面にやってくることもあります。漫画家・楚歌まことさんの作品『劇的ごっこ』は、不良少年2人のバイクをテーマにした物語です。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約2600のいいねを集めました。【漫画】ブレーキが壊れた……大ピンチが青春に変わった瞬間『劇的ごっこ』（全編を読む）本田と豊田は、いわゆる不良の高校生。今日も学校をサボり、先輩・佐古田に無理矢理交換させられたオンボロバイク