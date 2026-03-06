小平奈緒さん（39）がXを更新し、コーヒースタンド「Climbing Coffee（クライミング・コーヒー）」のバリスタとして働く現在の姿を披露している。【写真】「お似合いです」カフェでエプロン姿の小平奈緒さんオリンピック日本女子スピードスケート史上初の金メダルを獲得し、競技を引退した小平さんは、「氷上のレーシングスーツからコーヒースタンドのユニフォームへ」とバリスタとしてコーヒーショップで働く姿をアップした。写真