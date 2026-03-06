熊本県警多良木署は6日、同署管内の住民が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭ったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。被害者がSNSで投稿を見てメッセージを送ったところ、グループトークに誘導され、投資目的でお金をだまし取られたという。同署は「SNSにおける投資の勧誘は詐欺の可能性が高い。SNSでの投資話は安易に信用しない。グループトークへの招待は詐欺の可能性が高いので信じない。『絶対にもうかる』などの