＜ダイキンオーキッドレディス2日目◇6日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の第2ラウンドが終了した。【写真】小祝さくらはホールインワンで50万円ゲット女王・佐久間朱莉が10バーディ・ボギーなしで回り、ツアー自己ベスト＆大会コースレコードの「62」をマーク。トータル11アンダー・単独首位で決勝に進出した。トータル9アンダー・2位に永井花奈。トータル7アンダー・3位タイに川〓春花