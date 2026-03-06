＜ブルーベイLPGA2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞17番ホールを終えたとき、原英莉花はスコアカードを見て驚いた。「え、こんなにバーディを獲ったりしているのにイーブンだったんだ。さすがにバーディを獲って帰ろう」。最終18番パー5、残り108ヤードから50度のウェッジを振り抜いて1メートルにピタリ。バーディ締めで赤字の「71」を書き込んだ。【写真】美脚！原英莉花が秘書になりま