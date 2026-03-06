可愛らしいビジュアルで人気を集める女子ゴルファーの高原花奈が自身のインスタグラムを更新。「美味しくて幸せだったよ〜」と記すと、イチゴ狩りに出かけた写真を投稿した。【写真】実は金田久美子のキャディだったことも1枚目はイチゴを持った手をカメラに向けてグイッと伸ばした写真。遠近感によってイチゴと高原の顔が同じくらいの大きさに見えてくる。ファンも「イチゴより、かなちゃんの顔が小さいかも」と大喜びだ。2枚目で