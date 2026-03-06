お笑いコンビ・FUJIWARAが、4月5日に大阪、28日に東京で、1997年以来、29年ぶりとなる単独ライブ「FUJIWARAの超ヒーローショー」を開催することが決定した。【画像】古典を精鋭6組が書き下ろし！「FUJIWARAの超ヒーローショー」公演は、FUJIWARAの代名詞であり、『水曜日のダウンタウン』でも「この世で最もこすられているネタ」として取り上げられたコント「ヒーローショー」をテーマにした新作ネタLIVE。企画・プロデュース