発明家・実業家のドクター・中松氏（97）が5日、自身のXを更新。ステーキを堪能する近影を披露した。【写真】「素晴らしいです」“お祝いのステーキ”を堪能する97歳のドクター・中松氏中松氏は「全身の身体検査でこの一年間で一番良い数値とほめられたて、お祝いのステーキ」とのコメントとともに、厚みのあるステーキを前にカメラを手にする自身の写真をアップ。また別の投稿では、「胸からナプキンを取り出すマジシャン」と