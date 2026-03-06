稽古で若い衆に助言する大の里＝大阪府東大阪市の二所ノ関部屋宿舎大相撲春場所（8日初日・エディオンアリーナ大阪）で3場所ぶり6度目の優勝を狙う横綱大の里が6日、大阪府東大阪市の二所ノ関部屋で仕上げの稽古に臨んだ。相撲は取らなかったが、四股やすり足などの基本運動を入念に繰り返した。その後は幕下以下の力士を相手におっつけやいなしなど実戦を想定した動きを試し、本場所へイメージを膨らませた。先場所は左肩痛