中東情勢が悪化する中、イラン国内で、2人目の日本人が拘束されていることが新たにわかりました。イランでは、1月20日に日本人1人が拘束されたことがわかっていて、国際NPOなどによると、NHKのテヘラン支局長だとみられています。木原官房長官は先ほど、もう1人の日本人が去年6月に現地当局に拘束されていることを確認したと明らかにしました。2人とも連絡がとれていて、現時点で安全を確認しているということです。一方、木原長官