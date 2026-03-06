プロ野球日本ハムCBOで前日本代表監督の栗山英樹氏（64）が6日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜前10・25）に生出演。23年WBCの秘話を明かした。番組では前回大会、米国との決勝戦で大谷が発した「憧れるのをやめましょう」についてトーク。最終決戦直前、大谷の言葉にチームは鼓舞されたが「ただね、あんまり必死になりすぎるのも緊張しますよね」とし「前回、ダルビッシュ選手が選手たちに伝えてく