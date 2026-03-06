ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのマスコット「ミロ」＝6日、イタリア・コルティナダンペッツォ（共同）今大会のマスコット「ミロ」は生まれつき右脚がない。イタリア北部の山岳地帯に生息し、イタリア人にとって身近な存在のオコジョがモデル。尻尾を脚の代わりにして歩行する。片脚がない違いを強みにするキャラクターだ。茶色いミロはミラノにちなんで名付けられた。五輪のマスコットで白い「ティナ」は姉で、コルテ