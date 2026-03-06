豪快なイメージのある中田翔だが、そのイメージとは異なる意外な一面と神対応ぶりを恩師が明かした。【映像】今とは全然違う？中田翔、少年野球時代の姿（実際の様子）かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』。この日は、中田翔、今成亮太、ココリコの遠藤章造が来店し、大谷翔平とのエピソードなど様々な野球余談を語った。