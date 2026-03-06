【モデルプレス＝2026/03/06】読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ「身代金は誘拐です」（毎週木曜日よる11時59分〜）より、W主演を務めた勝地涼、瀧本美織、共演の浅香航大、桐山照史、泉谷星奈、畠桜子、磯山さやか、きゃんひとみ、高嶋龍之介（※「高」は正式には「はしごだか」）がクランクアップを迎えた。【写真】WEST.初の既婚者誕生 妻の元バレー女子代表とは？◆勝地涼＆瀧本美織ら「身代金は誘拐です」クランクアップ本