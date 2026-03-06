群馬県桐生市と栃木県日光市を結ぶローカル線の「わたらせ渓谷鉄道」は運転士不足のため、今月20日のダイヤ移行で、一部の便を運休にすると発表しました。担当者は「電車を運転してみたい皆さん、美しい渓谷を一緒に走りませんか？」と呼びかけています。群馬県の桐生駅と栃木県の間藤駅を結ぶローカル線、「わたらせ渓谷鉄道」は、渡良瀬川沿いの渓谷美を楽しめる「トロッコ列車」が観光客に人気です。きょう「わたらせ渓谷鉄道」