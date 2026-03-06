永田町ではきょう、大臣や委員長の遅刻が相次ぎました。小野田大臣が閣議に遅刻したほか、国会では委員長の遅刻が原因で委員会が開かれない事態が発生し、与野党双方から批判の声が上がっています。けさ、駆け足で官邸に姿を見せた小野田経済安全保障担当大臣。そのワケは…小野田紀美 経済安全保障担当大臣「本日の閣議に5分間遅刻をいたしました。予期せぬ事故渋滞に巻き込まれ、身動きが取れなくなったものではありますが